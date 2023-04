Bayern | Matthäus attacca Kahn | «Ha perso il controllo»

(Di giovedì 27 aprile 2023) IlMonaco rischia di chiudere la stagione con la sola Supercoppa di Germania in bacheca, vinta a fine luglio scorso contro il Lipsia. Infatti i bavaresi sono fuori dalla Champions League, dalla Coppa di Germania, e secondi in campionato alle spalle del Borussia Dortmund a un punto di distanza quando mancano cinque partite alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Dopo aver parlato in precedenza delle problematiche legate alMonaco in questa stagione, Lothar Matthaus torna alla carica commentando la stagione non positiva dei bavaresi sottolineando come ci siano stati diversi errori da parte della dirigenza. In modo ...Cosa abbiamo sbagliato Cosa non funziona attualmente Il cambio di allenatore è arrivato al momento giusto", sono queste le domande che i vertici dirigenziali deldovrebbero porsi secondo ...Randal Kolo Muani potrebbe aver bisogno di un po' più di spazio e spazio rispetto a un attaccante del, ma è anche bravo nel box e potrebbe lavorare a Monaco. Harry Kane è troppo vecchio e ...