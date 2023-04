Basket | Paolo Banchero giocherà per l’Italia? Il pessimismo di Dan Peterson

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il sogno di vederegiocare perè sempre presente, ma più i mesi passano più la situazione sembra diventare complicata. A rendere forse ancora più difficili le cose c’è ora anche la vittoria del titolo di rookie dell’anno da parte del classe 2002. Questo premio importantissimo, conquistato ieri dagrazie a 98 voti (sui 100 totali) in suo favore, potrebbe infatti far orientare l’attuale giocatore degli Orlando Magics verso la convocazione per gli Stati Uniti. “Sono un estimatore di– ha affermato Dana La Gazzetta dello Sport -. Se mi avessero chiesto di votare per il premio, ci sarebbero stati 99 voti per lui, non 98. Ora sorge la domanda che si fa sempre quando si parla di: sceglierà di giocare per ...