Basket | Eurolega | il Monaco vince gara 2 contro il Maccabi Tel Aviv Il Partizan va sul 2-0 contro il Real Madrid

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giornata di2 ai playoff dell’che ha dato ragione ale alrispettivamenteilTelil. Nellafra monegaschi ei francesi riportano il risultato in perfetta parità con il punteggio di 86 a 74. Ilha potuto contare su una grande prestazione da parte di Giordania Loyd, autore di una partita di assoluto protagonista e di 36 punti, decisivi per riportare in pari la questione dei playoff. Per gli israeliani buona partita da parte di Baldovino autore di 17 punti. Appuntamento al prossimo 2 maggio alle 20.45 per3. Nell’altra partita ...

E poi lo spettacolo del, con l'e l'Nba.Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Monaco - Maccabi Tel Aviv , sfida valida come gara - 2 dei playoff dell'2022/2023 di. La formazione israeliana ha centrato un importantissimo successo nel primo atto della serie, in una partita condotta dall'inizio alla fine, e che ha visto uno strappo ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Real Madrid - Partizan Belgrado , sfida valida come gara - 2 dei playoff dell'2022/2023 di. Il rischio inciampo alla vigilia era un'opzione da non scartare, per i forti spagnoli, e in effetti i serbi hanno cominciato alla grande, con un Kevin Punter ...

Jordan Loyd segna il suo record di punti in EuroLeague a quota 33 oltre a 2 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e 35 di valutazione, il suo Monaco gioca gara 2 come fosse già spalle al ...Gara 2 dei Playoffs di EuroLega tra AS Monaco e Maccabi Tel Aviv. Dopo il colpaccio di 48h fa, gli israeliani provano a mettere una pietra sopra la serie ...