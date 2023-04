Basket | Dinamo Sassari Devecchi annuncia il ritiro ' Ma resto qui'

Così con voce rotta dall'emozione Jack Devecchi comunica il suo addio algiocato. Al suo fianco nella club houseper l'annuncio c'è il presidente della società biancoblu, Stefano ...La decisione arriva dopo 17 stagioni consecutive nellaSassari, oltre 800 partite, 6 trofei, due alzati da capitano. Rimarrà in, ma da vero capitano vuole essere solo concentrato sul ...Chi troverà in finale laMolto probabilmente il90, primo in regular season, che è 1 - 0 nella serie contro Antonianum e ha tutta l'intenzione di chiudere il conto. Potrebbe profilarsi ...

A 38 anni, 30 dei quali passati sui campi e 17 in maglia biancoblu, il capitano della Dinamo, Jack Devecchi, ha annunciato oggi in conferenza ...