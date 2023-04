Baronissi | interventi per migliorare la sicurezza stradale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRicorda l’incidentenel quale un anno fa perse la vita un giovane per sottolineare l’importanza dell’intervento che sarà realizzato in corrispondenza dell’uscita dinord, sul raccordo autoSalerno-Avellino, il sindaco Gianfranco Valiante, che, questa mattina, con la partecipazione del presidente della Regione Vincenzo De Luca, ha illustrato l’intervento di messa ine ampliamento di una serie di strade di grossa percorribilità all’uscita dell’autostrada dove verranno realizzate rotatorie, marciapiedi, per prevenire eventi tragici. Si potenzierà anche tutto il sistema viario della zona anzitutto creando delle nuove arterie stradali come nei pressi di Orignano all’interno dell’area a standard ceduta dall’Ikea, all’amministrazione comunale di ...

che il Governo è riuscito a recuperare tra le pieghe del DEF, non basta per davvero ... Nord. Interverranno il sindaco Gianfranco Valiante , il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca . Gli al fine di garantire tempestività ed efficienza negli di emergenza - urgenza, per ...

Baronissi, al via lavori miglioramento stradale Voce di Strada

Giovedì 27 aprile, alle ore 9.30, in via Agnelli a Baronissi, sarà inaugurato il cantiere per i lavori di miglioramento e messa in sicurezza della ...Iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria su via Cirillo a Baronissi per la realizzazione di condotte, pozzetti e grigliati vicino ...