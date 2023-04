Barnaba Fornasetti chiude la Design Week | è l’evento nell’evento Da Milano a Napoli | Emma Dante si conquista la scena | è lei la regista più visionaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Invitati 400 persone. Altrettanto in lista d’attesa, metà di mille hanno tentato di imbucarsi. Come da tradizionefesteggia la giornata conclusiva della settimana del, fu Salone del mobile. Nella sua casa/atelier e memoria storica di famiglia custodisce disegni del padre in foldoni divisi per temi: uccelli, carte da gioco, bocche, colonne… Passato e futuro. Insieme. Ogni stanza è una Wonder Room, la formula è quella della casa aperta, amici e curiosi sciamano da un piano all’altro, traboccanti di occhi, cuscini e eccentricità.che se non avesse fatto iler sarebbe diventato un David Guetta, lui è nato con il vinile e davanti alla consolle è perfettamente a suo agio come davanti a un tavolo dao. Il suo tecno è pazzesco, si balla e si tira ...