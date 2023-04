“Barista cercasi a Cagliari” | ma è l’annuncio di lavoro di un’agenzia funebre

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un annuncio dimolto curioso è finito sui manifesti a. YouTg racconta che in un cartellone pubblicitario in via Is Mirrionis asi cercano “baristi” con esperienza. Ma non per servire caffè e cappuccini. Per occuparsi invece di bare e servizi connessi. Un’ironia in stile Taffo, l’impresa di pompe funebri che negli ultimi tempi ha rivoluzionato l’uso dei social network. Ironizzando sui negazionisti del Covid, sugli auguri di Pasqua e Natale e persino sulla malattia di Fedez. In questo caso ahanno deciso di ironizzare sulla ricerca di personale per ristoranti: l’ultimo a lamentarsi dell’assenza di lavoratori è stato un ristoratore di Treviso. su Open Leggi anche: Open to Meraviglia, l’agenzia Armando Testa ringrazia «per i commenti, i meme e le discussioni» «Fedez, facci ...

Un annuncio di lavoro molto curioso è finito sui manifesti a Cagliari. YouTg racconta che in un cartellone pubblicitario in via Is Mirrionis a Cagliari si cercano 'baristi' con esperienza. Ma non per ...'Cercavo unprofessionista, non l'ho trovato - ribatte Andrea Paci, titolare dello Stadio ... In molte attività del centro torna a campeggiare in vetrina il cartellopersonale. Il nodo ...Per partire abbiamo bisogno di almeno 4 figure - prosegue Molitierno - ovvero un cameriere , uno snackista , une di una persona per gli extra '. Abbiamo pubblicato decine e decine di annunci ...

CAGLIARI. Un lavoro che non va mai in crisi. Un luogo comune che capita di sentire spesso quando si parla di agenzie funebri. Evidentemente, visto l'annuncio più unico che raro presente in un cartello ...