Bari | tribunale | oltre 1600 fallimenti pendenti nel primo trimestre dell’anno In calo rispetto allo stesso periodo dell' anno scorso

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 27 aprile 2023) Di seguito il comunicato: Cherry Sea, l’Osservatorio realizzato dalla startup fintech Cherry srl, ha analizzato l’ultima attività trimestralee prime venti “sezioni fallimentari” per volume di attività in Italia, ovvero:, Bergamo, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Dstudio è emerso che nel corso dei primi tre mesi, sommandoe liquidazioni giudiziali, il numero complessivo di nuove procedure aperte non è calatoal 2022, bensì è aumentato del 4% con 1.072 pratiche sopravvenute (218, – 78% sullodel 2022, e 854 ...