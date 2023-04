Barella e Calhanoglu | gli aggiornamenti sulle loro condizioni

(Di giovedì 27 aprile 2023) I due avevano lasciato con qualche noia fisica il campo durante la semifinale di Coppa Italia Dopo la vittoria contro la Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi si appresta a concludere al meglio la stagione. In vista dei prossimi impegni in campionato e nelle coppe, arriva una buona notizia direttamente dall’infermeria. Nel post gara del match contro la Juve,avevano tranquillizzato i tifosi a proposito delle propriefisiche. In ogni caso, però, i rumors sui social avevano messo in apprensione i tifosi ed i fantallenatori dei due giocatori dell’Inter. L’allenamento di questa mattina, per la gioia dei fantallenatori, ha portato buone notizie. Seppur sia stata una sessione di scarico per chi ha giocato ieri sera, è servito a fare chiarezza. Nessun problema per i due che saranno ...

...mentre Inzaghi sceglie Lukaku e Brozovic per Dzeko (solita partita generosa) e(uscita ...Gosens e Gagliardini per Lautaro,Dimarco ee Allegri che ridà minuti a Pogba inserito al ...L'Inter passa con Dimarco, cuiapre un'autostrada nell'area bianconera: molto bene l'Inter, ... la Juventus gioca senza centravanti e pure senza regista: Miretti è l'ombra di, ...... come da previsioni, decide di puntare su Dzeko e, affidandosi così al 3 - 5 - 2 con cui ... poi trovando l'1 - 0 con Dimarco (15'), ottimamente servito da. Il derby d'Italia, in ...

L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia 2022-23. Il 24 maggio, all’Olimpico, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo per difendere il titolo vinto l’anno scorso contro la Juventus. Un t ...Calhanoglu e Barella stanno bene e sono abili e arruolabili per la partita contro la Lazio e quindi nessun allarme in casa Inter. Entrambi, in realtà, avevano tranquillizzato tutti, Inzaghi compreso, ...