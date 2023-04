Barcellona | Kessié potrebbe finire sul mercato

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilmettere sulFranksiccome il suo ingaggio supera il tetto fissato dalla società anche per la questione salari cap Ilmettere sulFranksiccome il suo ingaggio supera il tetto fissato dalla società anche per la questione salari cap. L’ex Milan non vorrebbe ridursi l’ingaggio, ora a 6.5 milioni, e anche per questo il clubcederlo. L’Inter resta alla finestra poiché interessata all’ivoriano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ilpotrebbe mettere sul mercato Franksiccome il suo ingaggio supera il tetto fissato dalla società anche per la questione salari cap Ilpotrebbe mettere sul mercato Frank ...Commenta per primo Si riapre il caso Franck Kessie in casa. Il centrocampista ivoriano non sta accettando la politica interna di riduzione degli ingaggi a cui il club catalano gli ha chiesto di partecipare. 6,5 milioni di euro è l'attuale stipendio ...Calciomercato Juventus, inserimento bianconero per il centrocampista e scatta la possibilità del nuovo affare. Via solo a titolo definitivo Una rivoluzione. Tecnica e anche mentale. Dopo la serata di ...