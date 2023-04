Barbara d' Urso su Netflix con un reality erede di Temptation Island?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il futuro in tv did'continua a essere protagonista di indiscrezioni e non pochi retroscena. Nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile passaggio in Rai in seguito alla pace fatta con Lucio Presta, il manager più potente del piccolo schermo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato: "Con me tutto può sempre accadere. Sono la donna delle sorprese". Il sito Affaritaliani ha pubblicato un vero e proprio scoop:d'su? Pare che la conduttrice di Pomeriggio 5 stia subendo un corteggiamento serrato e senza precedenti dall'azienda per stapparla da Cologno Monzese. Cosa accadrà nei prossimi mesi? Ricordiamo che il suo contratto scade a dicembre 2023; nel 2022 è stato rinnovato solo per un anno....