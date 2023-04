... 'Le ho versato 123mila euro' Ludovica Valli preoccupata per il figlio: 'per 5 - 6 ore di seguito, lo stavo per portare in ospedale' Il passeggero furioso per le grida delL'episodio è ...Risultato: la giornalista sconvolta, gli astanti terrorizzati, unpiccolo in macchina cheterrorizzato, 'bip' a raffica nel montaggio della scena ripresa. E l'umiliazione delle ...Fin daera appassionato di ciclismo. Tanto che a soli 19 anni, con la maglia della società ciclistica di Dronero, si aggiudica 3 vittorie: al Trofeo Carla e Emanuele Musso, al Trofeo Estate ...

Bambino piange in aereo, passeggero s'infuria: «Quel figlio di pu****a ha pagato un extra per urlare» leggo.it

Episodi di Terra amara del 6 e 7 maggio: Hunkar teme che Zuleyha sveli la paternità di Adnan, Mujgan è turbata dal rapporto tra il marito e Altun ...Valle Muricana è in lutto. E’ morto Clemente Izzo, nato e cresciuto nel quartiere: era uno “dei ragazzi del quinto chilometro”, quando negli anni ‘70 la zona era un piccolo agglomerato di case all’est ...