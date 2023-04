Bam Margera si è costituito e si dichiara non colpevole delle accuse di aggressione

(Di giovedì 27 aprile 2023) Bamha deciso di costituirsi dopo essere fuggito per giorni dalla polizia: l'ex star di Jackass si èta 'nondi. Giorni dopo che la polizia di stato della Pennsylvania ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ex star di Jackass, Bamsi èquesta mattina in un tribunale della contea di Chester: è accusato di aver aggredito suo fratello e di aver minacciato di morte altri membri della sua famiglia. L'avvocato di, Michael T. van der Veen, ha affermato che il suo cliente si"non" e l'attore è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50.000 dollari, secondo quanto riportato dai documenti del ...

Secondo quanto riferito da TMZ,avrebbe picchiato suo fratello e minacciato di uccidere suo padre per poi fuggire nei boschi. La polizia della Pennsylvania lo sta cercando e molte persone online hanno manifestato la ...sta sprofondando sempre di più verso l'oblio: dopo essere stato allontanato dall'amico Steve - o per essere ricaduto nell'alcol e dopo il suo recente arresto per ubriachezza e violenza ...Pochi giorni dopo il suo recente arresto per ubriachezza fuori da un ristorante a Burbank, TMZ ha portato alla luce un video diin cui è possibile vedere che cosa ha avuto luogo prima dell'incidente che ha visto coinvolta l'ex star di Jackass, la sua ex moglie e il figlio di cinque anni. Nel breve filmato ottenuto ...

Bam Margera è ufficialmente ricercato dalla polizia della Pennsylvania: l'ex star di 'Jackass' avrebbe picchiato suo fratello e minacciato di uccidere suo padre.