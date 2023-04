Ayada | in una parola la bellezza del lusso alle Maldive

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 aprile 2023) Per chi arrivac’è un viaggio che è impossibile non fare ed è quello per raggiungereResort. Un oasi a sud dell’atollo Gaafu Dhaalu che occupa circa 15 ettari di vegetazione protetta nell’isola di Magudhuva. Dall’aeroporto di Malés dista circa due ore e per raggiungerla occorre prendere un volo interno ed una barca veloce ma una volta arrivati nel cuore dis si resta immediatamente avvolti dal caldo tropicale e dall’accoglienza tipica maldiviana unica nel suo genere che rende il soggiorno dei turisti indimenticabile. Collane di fiori freschi, frutta tropicale e noci di cocco sono il benvenuto per gli ospiti sull’isola che possono alloggiare in diverse tipologie di camere tra cui le Beach Villas. ...