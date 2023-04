Avvistati i cuccioli di Jj4 | come stanno

(Di giovedì 27 aprile 2023) Idi Jj4 per ora sembrano in buone condizioni, nonostante l'assenza della madre. L'avvistamento dei tre piccoli plantigradi, di cui riferisce TrentoToday, è avvenuto nei giorni scorsi. I tre esemplari, che secondo gli esperti avrebbero tra i 15 e i 16 mesi e pesano circa 40 chili, sono...

Entrambi isono statinella stessa zona, a poca distanza l'uno dall'altro. Hanno all'incirca la stessa età, le stesse fattezze e si trovavano da soli, troppo piccoli per essere già ...... in un'area in prossimità della Val Meledrio, era accompagnata da trein fase di ... Dal 2000 ad oggi sono statisolo 35 orsi in Alto Adige , in calo negli ultimi anni. Runner morto ...I principali attori istituzionali sono stati'. Sono stati catturati anche due dei treinsieme all'orsa JJ4, presa nella notte in Trentino dal corpo forestale. Il terzo cucciolo, ...

Avvistati i cuccioli di JJ4 TrentoToday

È stato avvistato in mezzo alla strada durante la notte: l’uomo è rimasto scioccato e senza parole. Ecco cosa è successo.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...