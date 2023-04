Avvio in lieve aumento per l' euro a 1 | 1057 dollari

di giornata inaumento per il dollaro che scambia a 1,1057 dollari con un rialzo dello 0,14%. La moneta unica guadagna anche sullo yen a 147,82 (+0,15%). . 27 aprile 2023Quotazioni del petrolio inrialzo indi giornata. Il Wti passa di mano a 74,53 dollari al barile, in aumento dello 0,31%. Il Brent è a 78,06 dollari (+0,48%). . 27 aprile 2023ribasso per il principale indice azionario giapponese, in flessione dello 0,22%, a quota 28.478,52 in apertura. 27 - 04 - 2023 02:27

