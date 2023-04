Avril Lavigne al Forum di Assago Milano | le foto del concerto

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Love Sux Tour diarriva finalmente a, nella venue del Mediolanumdi. Due date italiane (prima dic’è stata Padova) attesissime dal pubblico, in seguito ai ritardi e agli slittamenti dovuti al Covid. L’album Love Sux è infatti uscito a febbraio del 2022 su etichetta DTA Records di Travis Barker. L’album, di 12 tracce, è il settimo in studio diil primo dal 2019. Come ha dichiarato, «questo è l’album più rock e alternativo che abbia mai fatto e mi sono divertita a farlo. Il lockdown mi ha permesso di dedicarci tantissimo tempo e ho trovato un entusiasmo tale come se fosse il primo album». LEGGI ANCHE: Lazza a: lee il video ...

Era dal 2011 cheattendeva il momento di tornare in concerto in Italia. Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i Bus del nostro partner! Maggiori ...Come si parla di un concerto dinel 2023 È una bella domanda: solo qualche anno fa, per esempio, non sapevamo seavrebbe fatto un tour così. C'è stato un periodo, intorno al 2015, in cui lei e la sua musica ...Da Paola & Chiara ai Måneskin, da Roger Waters ad. Ecco gli appuntamenti da non perdere Max Pezzali porterà il tour celebrativo dei trent'anni della sua carriera ad aprile 2023 prima ad ...

Avril Lavigne al Forum di Assago: non fateci scendere dalla macchina della nostalgia Rolling Stone Italia

Avril Lavigne conquista il Forum di Assago (Milano) il 24 aprile con il suo Love Sux Tour. Le foto di Elena Di Vincenzo.Vent'anni dopo 'Complicated' la cantante torna in concerto in Italia: le hit, il tributo ai Blink-182 e pure un leggerissimo (issimo) pogo. Tutto in un'ora e trenta di concerto. Il nostro racconto ...