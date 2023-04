AVANTI UN ALTRO | CANALE 5 | “SUCCESSO PER UNO DEI PROGRAMMI PIÙ INNOVATIVI DELLA TV”

Il mondo è tutt'da allora. Ma non è mutata la campagna contro l'antifascismo, fondata su un ... con un sistema produttivo impareggiabile, con l'arma atomica " fosse andatala linea di ...Ecco di cosa si tratta Nel 2021 Francesco ha compiuto unpasso in: ha nominato la suora francese Nathalie Becquart sottosegretario al Sinodo dei vescovi, carica che dà automaticamente ...... ma dall'chiede serietà e di collocarsi sulla strada della graduale riduzione del debito con ... "È un passo- ha il ministro, secondo la ricostruzione del Corriere della sera - ma noi ...

Paolo Bonolis, drogato davanti a tutti in diretta televisiva: ad Avanti ... Lineadiretta24

L’azienda offrirà una buonuscita in cambio dell’esodo volontario, lo riferisce il sindacato Uaw. In Italia siglato un accordo per massimo 2 mila uscite entro il 31 dicembre ...È partito in Congo il progetto di Eni per costruire due impianti di liquefazione di gas naturale. La produzione di Gnl prevista nel corso di quest’anno. Il ceo Claudio Descalzi: «Alleanza a lungo term ...