AutoGPT va addirittura oltre ChatGPT

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Mai sentito parlare di? L'Intelligenza artificiale è il grande tema che sta guidando lo sviluppo tech nel corso dell’ultimo anno grazie al successo dei nuovi modelli conversazionali come. Se finora abbiamo avuto a che fare con assistenti digitali “limitati” nel range e nel tono delle risposte in base al proprio database, da adesso in poi gli agenti AI saranno in grado di svolgere compiti ben più complessi con conseguenze tutt’ora da comprendere a pieno. E se in Italia ci stiamo muovendo a livello legislativo per cercare di tutelare i dati e le informazioni scambiate con l’Intelligenza artificiale – è il caso del Garante italiano che ha intimato a OpenAI, l’organizzazione che ha guidato lo sviluppo didi adeguarsi alla normativa sulla privacy ricevendo in cambio un blocco dell’AI in Italia - anche altre nazioni ...