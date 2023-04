Aurora Ramazzotti | “Perché ha i tratti asiatici” | lo rivela Michelle Hunziker

... il primo figlio avuto dae Goffredo Cerza. Una nascita particolarmente attesa dalla coppia di nonni, che non vedeva l'ora di stringere il piccolo tra le braccia. Ma ora quel ...Cesare , nato il 30 marzo scorso in Svizzera, è il primogenito die Goffredo Cerza . La sua nascita è stata una gioia incontenibile per tutta la famiglia. "Sto assaporando questo ...È passato quasi un mese dalla nascita di Cesare , il primogenito diche recentemente ha pubblicato le foto mentre lo allattava , un'emozione unica come l'ha definita la stessa figlia d'arte. Sui social sono arrivate anche le prime dediche dei nonni, ...

Aurora Ramazzotti, il dolce regalo di nonno Eros: «Mi pensa nei suoi viaggi» leggo.it

Il dolce scatto condiviso sui social network dalla conduttrice svizzera ha subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici ...È passato quasi un mese dalla nascita di Cesare e Aurora Ramazzotti in questi giorni ha voluto parlare del suo «parto complicato». E chiede maggiore comprensione ed empatia nei confronti delle donne i ...