Aurora Ramazzotti | “Il mio parto è stato molto complicato | una cosa che ho imparato è che…”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Diventata mamma del piccolo Cesare da poco meno di un mese,si è aperta con i suoi fan raccontando alcuni momenti delicati vissuti durante ile ha fatto una riflessione su come spesso il confronto con altre persone che hanno già vissuto momenti simili possa essere spiacevole. La, infatti, ha posto l’accento sul fatto che a volte si rischia di ricevere pareri non richiesti e risposte indelicate verso chi, in una determinata fase, ci deve ancora arrivare: In gravidanza erostanca. Quasi ogni volta che qualcuno mi chiedeva come stessi e lo dicevo la risposta era: “Ahhh vedrai vedrai”, “Sarai ancora più stanca dopo!”. È passato quasi un mese e sto ancora aspettando di sentirmi più stanca che in gravidanza come mi dicevano.ha poi spiegato ...