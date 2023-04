ATP Madrid | la favola di Andrea Vavassori | il doppista che ora fa sul serio anche in singolare

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un punto alla volta, un game alla volta e un set alla volta. La logica dei piccoli passi e della grande costanza, con un talento che c’è e viene fuori con tempistiche diverse.sta vivendo così il suo momento nel massimo circuito internazionale del tennis. Oggi a, alla prima partecipazione nel tabellone principale di un Masters1000 in, l’azzurro ha trovato la vittoria di prestigio contro l’ex n.1 del mondo Andy Murray. Indubbiamente lo scozzese non era nel suo massimo splendore, ma contro tennisti di questo calibro è necessario sempre esprimere un tennis di qualità e risoluto.ce l’ha fatta, piegando il britannico con il punteggio di 6-2 7-6 (7) e meritandosi la sfida nel secondo turno contro il n.2 del seeding, Daniil Medvedev. Un match, chiaramente, molto ...

Un'impresa che fa curriculum. Non è da tutti battere un ex n.1 del mondo e due volte vincitore del "1000" spagnolo. E fa nulla se il Murray di questa stagione sul "rosso" è solo una brutta copia. Rest ...