ATP Madrid 2023 | orari italiani giovedì 27 aprile | ordine di gioco | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) La giornata di oggi,27, del torneoOpendi tennis vedrà scendere in campo quattro azzurri: per il secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto affronterà l’iberica Paula Badosa nel terzo incontro dalle 11.00 sul Manolo Santana Stadium. Per il primo turno del tabellone maschile Andrea Vavassori sfiderà il britannico Andy Murray nel quarto incontro dalle 11.00, ma non prima delle 16.30, sul Manolo Santana Stadium, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà col tedesco Jan Lennard Struff nel terzo incontro dalle 11.00 sull’Arantxa Sanchez Stadium. Marco Cecchinato, infine, incontrerà il magiaro Marton Fucsovics nel quarto incontro dalle 11.00 sullo Stadium 3. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dei match di Elisabetta Cocciaretto, Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori. Ranking ...