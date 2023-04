ATP Madrid 2023 | Lorenzo Sonego sconfitto duramente da Struff nel primo turno

(Di giovedì 27 aprile 2023) Brutta prestazione diall’esordio nel Masters 1000 di. Il tennista piemontese è statonettamente dal tedesco Jan-Lennardin due set con il punteggio di 6-3 6-1 in appena un’ora e quindici minuti di gioco. Non c’è stata davvero partita, con il numero 68 del mondo, ripescato in tabellone come lucky loser, che ha dominato, annullando anche tutte le occasioni avute dall’azzurro. Infattiha cancellato le tre palle break concesse ad unche ha ottenuto molto poco dalla prima (57% dei punti con questo colpo), chiudendo con 15 vincenti e 9 errori non forzati. Il tedesco, invece, ha messo a segno ben 21 vincenti con solo 5 errori.perde quasi subito il servizio nel terzo gioco della partita. ...

... come rivelano i dati dell'. Complessivamente ha ottenuto quasi il doppio dei punti, 57 contro ... A due anni esatti di distanza dall'ultima volta (2021), il palermitano torna nel main draw di ..., il programma su Sky Sport e in streaming su NOW Giovedì 27 aprile dalle 11 alle 21: seconda giornata (in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW); Venerdì 28 aprile dalle 11 ...La sfida tra l'austriaco e il greco rievocherà la finale delleFinals 2019. Il recap delle partite del mattino aD. Thiem [WC] b. K. Edmund [PR] 6 - 4 6 - 1 Buon esordio per Dominic Thiem nel MutuaOpen . Nel torneo in cui ha raggiunto la finale ...

ATP Madrid: Kokkinakis grida “shut up” a Munar che lo batte. Avanzano anche Gasquet e Ruusuvuori Ubitennis

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Brutta prestazione di Lorenzo Sonego all’esordio nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista piemontese è stato sconfitto nettamente dal tedesco Jan-Lennard Struff in due set con il punteggio di 6-3 6-1 i ...