ATP Madrid 2023 | Dominic Thiem e Dusan Lajovic al secondo turno Bilancio in attivo tra le fila italiane

(Di giovedì 27 aprile 2023) Calato il sipario su questa giornata di incontri del Masters1000 di. La Caja Magica ha chiuso i battenti e nel tabellone maschile sono arrivati risulati interessanti. In primis, in casa Italia, ilè in, ovvero due vittorie e una sconfitta. I due successi sono stati firmati da Marco Cecchinato e da Andrea Vavassori. Il siciliano (n.85 del mondo) ha riassaporato la vittoria di un un match di un 1000 a distanza di due anni, citando il torneo di Montecarlo del 2021. Cecchinato (n.85 ATP) ha sconfitto per 7-6 (4) 6-3 l’ungherese Marton Fucsovics (n.83 del ranking) e giocherà contro l’australiano Alex de Minaur (testa di serie n.16). Di alto prestigio la vittoria di Vavassori (n.164 del mondo) contro lo scozzese Andy Murray (n.52 ATP). L’ex n.1 del ranking è stato piegato sullo score di 6-2 7-6 (4). Una partita ai ...