il bonus trasporti, lo sconto da 60 euro al mese per acquistare abbonamenti ai mezzi del ... Per usare il bonus a Milano, 'l'abbonamento va comprato o attivato ai totem entro il 28 del mese'

Atm torna in pareggio, nel 2022 256mila euro di utile Agenzia ANSA

Dopo due anni di grave crisi del settore trasporti locali, la milanese Atm chiude in sostanziale pareggio il 2022, con un utile di 256 mila euro. (ANSA) ...Torna il bonus trasporti, lo sconto da 60 euro al mese per acquistare ... Per usare il bonus a Milano, "l’abbonamento Atm va comprato o attivato ai totem entro il 28 del mese", si legge sulla pagina ...