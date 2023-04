Atletica | sprint festival | 4x100 con Patta | Desalu e Tortu

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Un doppio appuntamento con la velocità, tra Roma e Firenze, con l'ambizione di creare un vero e proprio circuito delloche entro il 2025 coinvolga 5 eventi trae show. È stata presentata stamattina a Roma la terza edizione dello, che per la prima volta si sdoppia in due sedi, allo stadio dei Marmi (domenica 30 aprile) e allo stadio Ridolfi (domenica 7 maggio): è proprio in questa seconda data, a Firenze, che si terrà l'atteso esordio stagionale della staffettamaschile, oro olimpico a Tokyo, alla ricerca di un crono che possa ipotecare la qualificazione per i Mondiali di Budapest, e il debutto dellafemminile bronzo agli Europei di Monaco, già certa del pass per la rassegna iridata di agosto. “Tre quarti della ...

