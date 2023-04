Atletica | Marcell Jacobs | “La rivalità con Kerley fa bene Maggio mese critico E la staffetta…”

(Di giovedì 27 aprile 2023)ha conquistato la medaglia d’argento sui 60 metri agli ultimi Europei Indoor e ha già messo il mirino sui Mondiali, dove andrà a caccia dell’unico alloro che manca alla sua gloriosa carriera dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri e nella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo. Il fuoriclasse italiano è impegnato in un raduno con i compagni di staffetta, proprio per affinare l’intesa con Filippo Tortu, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e tutti gli altri azzurri. Il mirino è chiaramente puntato sulla rassegna iridata di Budapest, in programma tra poco meno di quattro mesi e in cui il Campione Olimpico cercherà di essere assoluto protagonista.ha avuto una serie di battibecchi sui social con Frednelle ultime settimane. Lo statunitense aveva ...

Per sapere se al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze il 2 giugno ci sarà ancheJacobs, invece, c'è ancora da aspettare, anche se la voglia del campione olimpico di gareggiare davanti ai ...Proprio dal ritiro ha parlatoJacobs: "Per me è difficile scendere in pista il 7 maggio, è un po' troppo presto, spero però di poter dare il mio contributo il 9 giugno a Parigi". Quanto alle ...Samuele Ceccarelli è certamente diventato uno dei protagonisti assoluti dell'azzurra, grazie soprattutto all'Europeo vinto qualche settimana fa battendo nei 60 metri indoorJacobs in finale. Un momento indimenticabile per Ceccarelli, che ammette ai microfoni ...

Atletica, Marcell Jacobs: "Sto molto bene, non so dare una data del mio ritorno in gara" OA Sport

Christian Marchetti, conduttore della trasmissione Athletics2U, appuntamento settimanale su Sport2U, la web tv di OA Sport, ha intercettato Paolo Camossi, tecnico di Marcell Jacobs, a Roma, dove l’azz ...E’ in corso di svolgimento in questi giorni a Roma, e si concluderà domani 28 aprile, il raduno delle cinque staffette veloci dell’atletica azzurra e l’attenzione generale è tutta verso quella della 4 ...