Atletica | Luminosa Bogliolo operata al piede destro Morbo di Haglund | “non è servito staccare il tendine”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023)si è sottoposta a un intervento chirurgico presso la Casa di cura Malatesta Novello a Cesena. L’atleta è statadal professore Francesco Lijoi per risolvere un fastidio alcausato daldi. La 27enne ligure si è raccontata attraverso i canali federali: “Si tratta deldi spinta, ed è quello che mi stava dando più problemi nell’ultimo anno. Sono contenta che non sia’ ilper ripulirlo e di conseguenza il recupero dovrebbe essere più rapido“. L’ostacolista cercherà ora di tornare in perfetta forma fisica, senza affrettare i tempi. La portacolori delle Fiamme Oro punterà a riportarsi sui propri massimi livelli: alle Olimpiadi ...