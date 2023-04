Atletica | Di Mulo sulla 4×100 | “11 convocati per avere piano B e C I talenti italiani non si perdono”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lamaschile sarà in raduno fino a venerdì a Roma, dove le staffette della Nazionale italiana disono al lavoro in vista delle gare di Firenze del 7 maggio, di Parigi del 9 giugno e di Chorzow, in occasione degli Europei a squadre, del 23-25 giugno. Christian Marchetti, conduttore di Athletics2U, appuntamento settimanale di Sport2U, la web tv di OA Sport, si è recato a Roma per intervistare il responsabile dello sprint azzurro Filippo Di, con cui ha fatto il punto della situazione. Sono 11 gli uomini al lavoro: “Siamo al secondo stage della stagione e quindi chiaramente alla fine di questo raduno tireremo le somme per vedere un po’ a che punto saremo, sono abbastanza contento. Il raduno è organizzato con 11 maschi, perché con gli uomini dobbiamoun po’ come si dice ilB ...

