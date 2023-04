Atletica | Antonella Palmisano torna in gara dopo 21 mesi! Debutto con Massimo Stano a Madrid

(Di giovedì 27 aprile 2023)tornerà ina quasi 21 mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo 2020. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia non si presenta ai nastri di partenza di un evento agonistico proprio dalla giornata di gloria a cinque cerchi. La pugliese ha infatti dovuto fare i conti con una serie di fastidi fisici e con l’intervento di fine settembre all’anca sinistra. La 31enne sarà impegnata sulle strade diin occasione di una 10 km il prossimo 30 aprile, in vista dei prossimi appuntamenti sulla sua distanza prediletta e con l’obiettivo di prendere parte ai Mondiali tra poco meno di quattro mesi. La fuoriclasse di Mottola ha mostrato grande entusiasmo attraverso i canali federali: “Ho voglia di gareggiare per avere stimoli diversi dall’allenamento. Tutto sembrava andare per il verso giusto durante la ...

