Atalanta | Lookman verso il forfait con il Torino | probabile conferma del 3-4-2-1

(Di giovedì 27 aprile 2023) CALCIO. Anche giovedì 27 aprile l’attaccante anglo-nigeriano, ai box per un risentimento muscolare, si è allenato a parte: difficilmente sarà in campo sabato 29 acon i granata. Possibile ladell’11 anti-Roma.

QUI- Out Ruggeri, Hateboer,e Dijmsiti. Gasperini dovrebbe rispondere col modulo 3 - 4 - 1 - 2. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Palomino e ...... tecnico dell'che sabato sera affronterà il suo allievo Juric a Torino, di riavere per la gara che potrebbe riaprire il discorso Champions il suo capocannoniere stagionale Ademola. ..., le condizioni diAncora per l'attaccante dell', che anche oggi non ha lavorato con i compagni al Centro Sportivo Bortolotti.è in ripresa dalla distrazione al terzo ...

Questo sito contribuisce alla audience de Boulaye Dia è il terzo esordiente in Serie A con più gol all’attivo dopo Lookman dell’Atalanta (13 gol) e Kvaratskhelia del Napoli (12 reti). Con quello rifil ...La partita Torino - Atalanta di Sabato 29 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A 2022-2023 ...