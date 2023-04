Assegno unico | il 12% non lo ha chiesto | l’identikit degli esclusi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il 12%aventi diritto non ha rila prestazione (e quindi non la riceve) e il 18% ha fatto domanda senza presentare l’Isee in base al quale sono modulati gli importi, ricevendo così solo la quota minima

Anche perché non disponiamo di un sistema fiscale flessibile, per quanto alcuni strumenti introdotti negli ultimi anni (come l') ne mitighino in parte l'impatto. Indice Il cuneo fiscale ...Quali sono le novità per l'per i figli senza Isee e altri importanti bonus e agevolazioni in arrivo per i genitori Il governo si muove per le famiglie: per dare nuova spinta alla natalità e sostenere le famiglie ...È stato pubblicato oggi l'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Universale (AUU) che contiene al suo interno anche i dati relativi all'AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). L'Osservatorio fornisce, dunque, un quadro ...

Assegno Unico e 150 euro su Rdc: settimana importante The Wam

Bonus nascita 2023 Abruzzo, comuni. Come ottenere l'assegno quando nasce un figlio: requisiti, domanda online e pagamenti.Il bonus donna da 500 euro si può richiedere rispondendo a solamente un requisito importante: come presentare la domanda.