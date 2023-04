Assegnati in asta 7 | 5 miliardi di Btp | salgono i rendimenti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Tesoro ha assegnato inoggi 2,5di Btp quinquennali al 2028 e 5di Btp decennali al 2033. In entrambi i casi il rendimento è risultato in aumento: per i quinquennali al 3,77% ...

anche 1,5 miliardi di Cct indicizzati all'Euribor con scadenza 2028. Il rendimento è del 4,45%, anche in questo caso in deciso aumento di 148 punti base rispetto alla precedentedi ...BoT,6 mld da riaperture titoli annuali e semestrali Nell'odierna il Tesoro ha emesso 3,5 miliardi di Buoni a 6 mesi scadenza 29/09/2023 emessi in terza tranche spuntando un rendimento ......5 miliardi di Buoni a 6 mesi, dalla riapertura del titolo 31/03/2023, a un tasso medio ponderato del 3,329%, in crescita di 25 punti base rispetto a quello dell'precedente.anche 2,5 ...

BTp: assegnati in asta titoli 5 e 10 anni per 7,5 mld, rendimenti in ... Borsa Italiana

Il Tesoro ha assegnato in asta oggi 2,5 miliardi di Btp quinquennali al 2028 e 5 miliardi di Btp decennali al 2033. (ANSA) ...Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 6 miliardi di BOT semestrali con rendimenti in aumento. In particolare, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BOT 365 giorni 14-02 ...