Assange | la moglie Stella Morris | Suo caso e' attacco a valori europei | Italia li difenda

Stella Morris,di Julian, rivolge un appello dal centro di Roma dove ha presenziato alla presentazione del libro "Il processo a Julian- storia di una persecuzione" nella sede della ...Di tutto ciò e altro ancora si parla il 27 aprile a Roma, alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ospita la presentazione del volume con Stella Moris,di. L'avvocata ...L'avvocata e difensore dei diritti umani,di Julianaprirà "Imbavagliati", il Festival Internazionale di Giornalismo Civile ideato e diretto da Désirée Klain , che dal 2015 dà voce a ...

Assange, la moglie Stella Morris: 'Suo caso e' attacco a valori ... Tiscali Notizie

Stella Morris, moglie di Julian Assange, rivolge un appello dal centro di Roma dove ha presenziato alla presentazione del libro 'Il processo a ...Gran Bretagna (Cultura) Per Fazi, il libro-inchiesta dell’ex relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura Nils Melzer. Il fondatore di WikiLeaks preso di mira per i file svelati sulle guerre in ...