Ascolti tv mercoledì 26 aprile 2023 | Torno indietro e cambio vita | Inter-Juventus | Chi l’ha visto? | dati Auditel e share di ieri

(Di giovedì 27 aprile 2023)tv26, qual è stato il programma più seguito dai telespettatorisera? La programmazione tv è stata ricca ancheed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi. In ogni caso, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anchesera, peraltro giorno prefestivo, tra i tanti programmi disponibili. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Mediaset? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ...

Nonostante le innumerevoli critiche soprattutto sul web glicontinuano a premiare sempre di ... E sempre nella puntata di oggi,26 aprile, Diaco ha annunciato altri cambiamenti. ...... hanno il gusto giullaresco per il grammelot e, soprattutto, per il tormentone, quello che...sul circuito Ticketone (on - line o nei punti vendita) a partire dalle ore 16 di26 aprile.Dall'altra parte c'è la NBA che gongola, rinfrancata daglida record raccolti dalla miglior ... CLIPPERS (5) - LIVE nella notte tra martedì 25 e26 alle 4.00 su Sky Sport NBA con il ...