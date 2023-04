Ascolti Tv 26 Aprile 2023 | La Coppa Italia fa stravincere Canale 5

(Di giovedì 27 aprile 2023) In 7,519 milioni per Inter – Juventus Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Mercoledì 26: Standard Auditel Palinsesti 26 04 23 Standard Auditel Fasce 26 04 23 (Nella foto l’esultanza di Federico Dimarco) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

... giovedì 272023, Massimiliano Ossini: da sempre molto attento ai temi riguardanti, appunto, ...Continua dunque con successo una stagione di Unomattina particolarmente premiata dagli, che ...262023, in prima serata su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Inter - Juventus ha conquistato la media di 7.519.000 spettatori con share del 34.6%. Su Rai1 Torno indietro e cambio ...tv mercoledì 262023: preserale e access prime time Striscia la Notizia e Affari Tuoi appaiati. Il programma di Antonio Ricci approfitta del traino del match di Coppa Italia Inter - ...

Ascolti tv mercoledì 26 aprile 2023: Inter-Juve 7,5 mln (34.64%), Torno indietro e cambio vita 2,5 mln (12.3%) Chi l’ha visto 2mln (11.4%) Tvblog

Il 30% di share per Uomini e Donne e per un pomeriggio da ascolti d'oro per Canale 5: Rai 1 umiliata nella stessa fascia , ecco i dati ...I dati auditel dei programmi in onda mercoledì 26 aprile 2023 in prima serata. Chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.