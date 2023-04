‘Ascolta e vedrai’ | online l’episodio sull’infiammazione dell’occhio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – L’infiammazione, o flogosi, è un aspetto presente in moltissime patologie, anche in quelle oculari, argomento della seconda puntata di, il podcast de L’Oculista Italiano, realizzato in collaborazione con Adnkronos, per promuovere e sostenere il benessere della vista, per imparare a conoscere e proteggere i nostri occhi. Nei pochi minuti del podcast, in un dialogo semplice e diretto, si possono avere una serie di informazioni per riconoscere i sintomi principali – bruciore e lacrimazione, fastidio alla luce (fotofobia), oltre alla sensazione di avere della sabbia negli occhi – e ricevere i consigli per risolvere il problema, evitando che posa diventare cronico, rischio non proprio così remoto. Alcune infiammazionisono dovute a fattori infettivi, come le congiuntiviti, oppure si ...