Arriva Moovy | un gioco da tavolo che diventa strumento per apprendere

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Una plancia di, tante statuine, una board tecnologica.si presenta come undama in realtà è molto di più. E' una tangible user interface (un'interfaccia utente tangibile) che per i bambini con disturbi del linguaggio può essere unodi apprendimento efficace e divertente. I disturbi del linguaggio sono la forma di disabilità invisibile più diffusa al mondo: sono limitazioni delle capacità di esprimersi, comunicare e comprendere, che impattano in maniera importante sul futuro dei bambini che ne soffrono. Fino ad oggi, i prodotti in commercio per la logopedia erano cartacei, obsoleti, spesso poco attraenti. E' in questo contesto che nasce, un tool innovativo che permette la riabilitazione dei disturbi del linguaggio in un modo ...