Arriva il Dsa Le nuove regole per 19 Big Tech

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Cambiare, per rimanere vive. L’Unione europea ha invitato, si fa per dire, diciannove piattaformead adeguarsi allepreviste nel Digital Services Act (Dsa), con cui Bruxelles intende dare un unico paradigma per veicolare i contenuti che passano sulle Big. Alibaba, AliExpress, Amazon Marketplace, App Store Apple, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, i motori di ricerca Bing e Google Research: a tutte loro, il commissario per il Mercato interno dell’Unione Henry Breton ha ricordato come “dovranno cambiare i loro comportanti se vogliono continuare a operare in Europa”. Ormai, ha aggiunto, è chiaro come “siano diventate sistematicamente rilevanti e abbiano responsabilità speciali per ...