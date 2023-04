Arrestato Pasquale Bonavota | era nel poker dei quattro latitanti di massima pericolosità d’Italia

(Di giovedì 27 aprile 2023) È finita dopoanni la fuga di, ricercato inserito neldidiche rientra nel programma speciale di ricerca del ministero dell’Interno.è statoa Genova al termine di un’articolata indagine del Ros dei carabinieri in collaborazione con i militari dell’Arma di Vibo Valentia e Genova.era nell’elenco dei ricercati più pericolosi insieme al sardo Attilio Cubeddu, il palermitano Giovanni Motisi e il napoletano Renato Cinquegranelle. L’uomo, classe 1974, era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nell’ambito dell’indagine Rinascita-Scott del Ros, dal tribunale di Catanzaro, poiché ritenuto responsabile ...

Arrestato Pasquale Bonavota, super latitante della ‘ndrangheta La Stampa

Catturato dai Ros di Genova dopo una caccia durata oltre quattro anni. Il capo del clan era sfuggito anche al blitz Rinascita Scott.È stato arrestato a Genova Pasquale Bonavota, inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell'Interno. L'uomo, classe 1974, era ricercato per associazione di tipo mafioso ...