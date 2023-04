Arrestato il boss della ‘ndrangheta Pasquale Bonavota

(Di giovedì 27 aprile 2023) Questa mattina a Genova è stato, classe ‘74, era ricercato inserito nell’elenco dei latitanti più ricercati d'Italia facenti parte del “Programma speciale di ricerca” del ministero dell’Interno. L’uomo era ricercato in quanto destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nell’ambito dell’indagine Rinascita – Scott del Ros, dal tribunale di Catanzaro, poiché ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa con il ruolo di promotorecoscarientrante nella locale didi Sant’Onofrio. Le indagini sono state condotte dal Ros e dai Comandi provinciali Carabinieri di Vibo Valentia e Genova. Il personale del Ros ha localizzatoall’interno di una chiesa al centro ...

Viveva in un appartamento nella zona nord di Genova, Pasquale Bonavota, il latitante... Tra queste hanno seguito quella che pensavano dovesse doveva condurre alin fuga. L'utenza copriva ...Il "bambino " era il soprannome che Pasquale Bonavota si era guadagnato quando aveva 16 anni, ...oggi a Genova dai Ros, dopo cinque anni di latitanza, il 49enne di Vibo Valentia faceva ...

È stato arrestato a Genova Pasquale Bonavota, ricercato inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità che rientra nel programma speciale di ...Il procuratore di Catanzaro: "Un risultato importante, frutto di anni di collaudata sinergia tra il Ros e la Dda" ...