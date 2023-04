Le quote diTutti i principali siti scommesse , non potrebbe essere altrimenti, dannocome il chiaro favorito per vincere il match a Madrid: quota di 1.22 per Betfair e LeoVegas,...... dove esordirà venerdì 28 aprile contro l'azzurro Matteo(uscito vittorioso dal confronto con Benoit Paire grazie a una strepitosa rimonta). Intervistato da Tennis Majors ,ha quindi ...Matteo(n.105) ha battuto al primo turno il "cavallo pazzo" francese Benoit Paire al tie - break del terzo set. Adesso trova la testa di serie n. 3 Casper. Dove vedere il torneo Il Mutua ...

Arnaldi-Ruud pronostico, Atp Madrid: Over 9.5 nel 1° set a 2.10 La Gazzetta dello Sport

Arnaldi-Ruud a Madrid, Masters 1000: dopo la vittoria contro Benoit Paire al primo turno, Matteo affronta la testa di serie numero 3.ROMA – Tutto pronto per l’esordio di Lorenzo Musetti nel torneo Masters 1000 di Madrid. Il numero due italiano sfiderà Yannick Hanfmann, vittorioso ...