Armored Core VI | Fires of Rubicon ha una data di uscita

(Di giovedì 27 aprile 2023) Fulmini a ciel sereno a profusione:VI ha finalmente unadiufficiale, come rivelano i profili social del franchise Abbiamo la conferma, attesa e inattesa al tempo stesso, delladiufficiale diVI:of. A rivelare il giorno da segnare sui nostri calendari sono stati i profili social del gioco e della nuova giovane speranza in fatto di hype videoludico, Geoff Keighley. L’estate (o meglio, la fine della bella stagione, come vedremo meglio tra poco) si è dunque appena fatta più calda, visto il quasi imminente “arrivo sul pianeta terra” (come lo chiama il tweet) del titolo targato FromSoftware. Non si vive di solo testo, però: c’è anche un trailer ufficiale ...

VI: Fires of Rubicon , il nuovo gioco d'azione di FromSoftware e Bandai Namco, sarà disponibile a partire dal 25 agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam), proprio come ...Elden Ring: Shadow of the Erdtree dovrebbe uscire quest'anno, dopo la pubblicazione diVI: Fires of Rubicon . Il primo trailer dell'espansione dovrebbe arrivare a giugno, mentre per il ...Presentato ai The Game Awards 2022,6: Fires of Rubicon di FromSoftware è uno dei giochi più attesi di quest'anno. Dopo la valutazione in Corea del Sud, la fuga di notizie sulla key art, e il leaker che ha recentemente ...

Armored Core 6: Fires of Rubicon, anteprima Multiplayer.it

Armored Core 6: Fires of Rubicon, il nuovo capitolo della celebre serie FromSoftware, si mostra in un trailer gameplay con data d’uscita. » Leggi di più sul sito fonte di questo articolo!Il nuovo Armored Core ha una data di uscita! FromSoftware e Bandai Namco hanno annunciato questo pomeriggio la data di uscita di Armored Core 6: Fires of Rubicon, l'attesissimo nuovo capitolo della ...