Aree interne | Pd e Sinistra di San Martino Valle Caudina chiamano a raccolta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedi? 1 Maggio, alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di San, si terra? un incontro dal titolo “Lavoro e sviluppo per le: quali prospettive? – Scegliamo insieme le tracce da seguire”. L’incontro, organizzato dal locale Circolo del Partito Democratico “Vellotti” e dalla Sezione sammartinese diItaliana “Enrico Berlinguer”, vuole essere il primo di una serie di appuntamenti per analizzare, discutere ed individuare insieme le opportunita? di sviluppo per latra PNNR, PSR, ecc. Si tratta di un tavolo aperto alla discussione con il pubblico. Dopo l’introduzione del Segretario del Circolo PD Flavio Pisano, ci saranno i saluti ...

... si registrano dati ancora più penalizzanti generati dalla Legge di bilancio che inserisce requisiti dimensionali non applicabili allementre sullo sfondo l' 'Autonomia Differenziata' ......che nasce dentro la fondazione Si avvale di un comitato scientifico Il posizionamento e led'...partner di farlo Come operate a questo riguardo E come vi regolate per le vostre attività...... negli Stati Uniti, è una città culturalmente diversificata rinomata per le sue bellissime spiagge, il clima caldo e il relax è così come lemolto apprezzate dagli escursionisti. Le ...

Al via nel Sannio le audizioni della Commissione Aree Interne Regionale Ottopagine

Lunedì 1 Maggio, alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di San Martino Valle Caudina, si terrà un importante incontro dal titolo LAVORO E SVILUPPO PER LE AREE INTERNE: QUALI PROSPETTIVEGAGLIANO ATERNO – Ad un anno dalla prima assemblea pubblica dei giovani nelle aree interne d’Abruzzo a Gagliano Aterno, svoltasi il 19 giugno 2022, arriva un nuovo invito a riunirsi e continuare il pe ...