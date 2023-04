Ardea | rifiuti e case abusive | benvenuti nelle favelas

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 aprile 2023)– 706 ettari del demanio dello Stato, trasferito al Comune dioltre 5 anni fa, e mai preso in consegna dal Comune dila cui pratica naviga in alto mare. Intanto crescono come funghi costruzioni, tra le migliaia già occupate da tanti cittadini indigeni, rom e senza tetto vari. A nulla serve l’impegno profuso della municipale che, come è a conoscenza di una costruzione abusiva corre a mettere il sequestro, e spesso più di uno in quanto i provetti muratori comtinuano a violare i sigilii del sequestro fino a quando non completano l’opera e ci vanno ad abitare. Purtroppo lespesso anche di dubbia resistenza statica vengono occupate anche senza corrente elettrica che come capita viene fornita dal vicino o addirittura prelevata abusivamente dai pali della linea elettrica, anche ...