Aprilia Manifesti affissi sugli spazi elettorali degli sfidanti | le scuse della candidata sindaca Luana Caporaso

(Di giovedì 27 aprile 2023)– “Ieri pomeriggio alcuni attivisti che supportano la mia candidatura a, nell’affiggeremia campagna, hanno occupato erroneamente plance non assegnate alla nostra coalizione. Appena appresa la notizia mi sono attivata per fermare leoni e, nella giornata di oggi, procederemo a rimuovere ie ripulire le plance”. Commenta così la L'articolo Temporeale Quotidiano.

... quando le moto vengono ampiamente reclamizzate suie i cartelloni. In questa fase, la ... Alexia Papi, pilota. Non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana, incontriamo sempre ...... quando le moto vengono ampiamente reclamizzate suie i cartelloni. In questa fase, la ... Alexia Papi, pilota. Non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana, incontriamo sempre ...