. Dopo lo Yemen, dopo la Siria " tragedie umanitarie tuttora in corso " si è aperto un altro fronte devastante sul piano umanitario, oltre che geopolitico e militare. L'allarme Onu "L'...... compresi quelli che non andavano con lui: se in Sudci arrivavi in macchina, per partecipare ... come in una piccola anteprima del tempo dell'. Di Roberto Dal Bosco, renovatio21.comAbbonati per leggere anche Leggi anche Ildà il via libera a una base navale russa sul Mar ... il siluro dell'...

Apocalisse Sudan: testimonianze dall’inferno Globalist.it

Apocalisse Sudan. Dopo lo Yemen, dopo la Siria – tragedie umanitarie tuttora in corso – si è aperto un altro fronte devastante sul piano umanitario, oltre che geopolitico e militare.Ancora scontri. Dagli Usa alla Francia, corsa all’aeroporto. Sul nostro C-130 anche stranieri. L’annuncio di Tajani ...