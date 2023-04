Ape sociale 2023 | chi ne ha diritto e come e quando fare domanda - GUIDA INPS

L'accesso alla pensione per raggiunto limite di età lavorativa e all'sarà garantita su tre finestre in ogni anno. Secondo la bozza del decreto Primo Maggio , questo garantisce una ...Detto del contratto di espansione, nella bozza si parla anche dimentre non si fa menzione di Opzione Donna. Fra gli obiettivi del decreto c'è quello di operare sullo scivolo ...Perché il 31 dicembre prossimo scadono l', Opzione Donna e soprattutto la quota 103. Evidente che soggetti che per età o contribuzione sfiorano soltanto queste misure nel 2023, vedono ...

Pensioni: chi lascerà il lavoro dal 31 dicembre 2023 Today.it

Le categorie pensionistiche (ordinarie come quella usuranti e precoci, oppure temporanee come APe Sociale, isopensione, Quota 103, Opzione Donna e così via) sono tante e variano in base ai requisiti.Pensione di vecchiaia, di vecchiaia in deroga; ma anche posticipata, anticipata ordinaria, per lavoratori «precoci» e per lavori ...