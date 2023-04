Antonello | «Da Suning grandi investimenti per l’Inter»

Commenta per primo L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandroha dichiarato a un evento presso l'Università Bocconi di Milano: 'L'ingresso degli ...fa business in un'area ...... quando il Financial Times scrisse che il gruppoaveva dato mandato a Goldman Sachs e Raine ... Lo scorso 23 marzo il Comune di Milano ha ricevuto una lettera firmata dall'ad Alessandro,...e ovviamente Beppe Marotta. Nelle ultime ore sta infatti spopolando anche l'hashtag #... Ausilio e', 'Complimenti a Marotta per aver riportato Lukaku all'Inter, 20 milioni buttati ...

Antonello: "Suning ha sostenuto grandi investimenti per l'Inter, Zhang ha avvicinato le nuove... Fcinternews.it

L'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello ha dichiarato a un evento presso l'Università Bocconi di Milano: "L'ingresso degli stranieri Modelli di governance non sono stati nient’altr ...Le parole del CEO nerazzurro intervenuto all'evento organizzato dalla Bocconi, Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità ...